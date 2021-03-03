Прохожий из Уфы обнаружил в овраге в лесу женщину

Пресс-служба управления по гражданской защите в Уфе сообщила, что вчера, 2 марта, в столице прохожий с собакой сообщил им, что обнаружил в овраге в лесном массе женщину. По словам очевидца, попавшей в ловушку явно требовалась медицинская помощь.

– На место была направлена бригада скорой помощи, полиция, а так как женщина находилась в труднодоступном месте, для оказания помощи медицинским работникам выехали спасатели, – сообщили в управлении.

Когда спецслужбы прибыли на место, они вытащили пострадавшую из оврага и передали ее медикам. Уфимку госпитализировали с признаками переохлаждения. Женщина так и не смогла объяснить, как она туда попала.