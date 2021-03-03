В Следком Башкирии передали уголовное дело 13-летнего мальчика в коме

В Туймазинский межрайонный отдел передано дело 13-летнего мальчика, который впал в кому после участия в районной спартакиаде среди школьников по борьбе «Курэш» в Бакалах. По факту случившегося, уточнили в пресс-службе ведомства, возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Следователи подтвердили, что в настоящий момент ребенка перевели в РДКБ в Уфе. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

– Следователи совместно с сотрудниками полиции выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, в рамках которых также проверяется соответствие условий проведения соревнований по вышеуказанной спортивной дисциплине установленным законом требованиям и нормам, – передали в пресс-службе СК.

Ранее мама мальчика рассказывала, что его привезли в столицу на реанимобиле. Ребенок по-прежнему еще находится в коме. Ранее его опасались перевозить из-за тяжелого состояния.