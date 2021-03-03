Хабиров признал, что Башкирия «немного отстала» по вакцинации от коронавируса пожилых людей

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Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что республика «немного отстала» по темпам вакцинации от коронавируса среди пожилого населения. Об этом он сказал на федеральном совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

– Признаём, что немного отстали по вакцинации пожилых людей старше 60 лет. Это объясняется в том числе тем, что мы до сих пор держим режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Но охват вакциной этой категории мы уже увеличили, – уверил руководитель региона. По его словам, большой объем вакцин направляется в социальные учреждения, которые «весьма уязвимы».

Глава Башкирии также озвучил актуальную статистику по вакцинации. Регион за все время получил 122,5 тысячи доз антиковидных прививок. Первый компонент вакцины получили 86 тысяч жителей, полностью пока привились только 29,5 тысячи человек.