Глава Башкирии распорядился начать учебу в школах в штатном режиме с 9 марта

На сайте правовой информации сегодня, 3 марта, появилась новая редакция указа о повышенной готовности, введенной ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. На сей раз изменения коснулись работы общеобразовательных учреждений.

Указом от имени главы Башкирии Радия Хабирова поручено региональному министерству образования начать учебу в школах в штатном режиме с 9-го марта. По возможности, ведомству поручили отказаться в общеобразовательных учреждениях от гибкого графика и увеличить продолжительность уроков до 45 минут.

Документ также регламентирует количество дезинфекций в школах. Теперь ее нужно проводить не менее одного раза в неделю.