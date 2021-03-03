«Пора с этим кончать»: Хабиров жестко «прошелся» по недобросовестным застройщикам

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров во время совещания по обеспечению законности в сфере строительства жестко раскритиковал недобросовестных застройщиков. Поводом для этого стала ситуация с обманутыми дольщиками и точечное возведение домов в Уфе. Руководитель региона отметил, что в республике «в 90% случаев» судебные приговоры по застройщикам, «укравшим у людей сотни миллионов рублей» «необоснованно мягкие».

– Это не поддается никакому разумному объяснению. Кто будет уважать закон, не опасаясь его нарушить?! Если нет серьезных последствий?! – обратился к коллегам Хабиров.

Более подробно он остановился на фирмах, которые занимаются точечной застройкой. Особенно это касается башкирской столицы Уфы. «Известные в строительном бизнесе люди, – сказал глава республики. – Лезут со своими высотками, «свечками» во дворы, особенно в историческом центре, в парковые, лесные зоны. Используют всевозможные лазейки, чтобы узаконить точечную застройку». Хабиров отметил, что никто из них не хочет сносить частный сектор, бараки и расселять людей, тратя на это свои средства.

– Проще, не тратясь на снос и подключение, поставить «свечку» между домами. Убрать при этом какие-то скверики, срубить деревья, снести гаражи, детские и спортивные площадки. Сколько осталось хоккейных коробок, футбольных площадок в уфимских дворах?! В результате мы получаем целые кварталы из многоэтажек, стоящих «окна в окна», – заявил глава РБ.

«Этих «деятелей», продолжил Хабиров, не пугает ничего: ни протесты людей, ни его личное вмешательство. Вместо этого они «занимаются противостоянием», ведут информационную войну и грозятся судами.

– Это что такое? Почему тысячи людей страдают от безразмерных аппетитов мутного строительного бизнеса? Где контролирующие, надзорные органы? Как давалось коллегиальное разрешение на такие стройки? Куда смотрели ответственные? Почему молчат правоохранители? Вопросов у меня очень много, коллеги, – добавил руководитель региона.

По его словам, подобные факты принимают уже системный характер, и «пора с этим кончать». Хабиров призвал «ломать коррупционные схемы», «гнать в шею» и «сажать» застройщиков, которые не хотят работать по-человечески и по закону.

Полную стенограмму вступительного слова Радия Хабирова можно почитать на сайте его администрации.