Женщина из Башкирии заказала убийство соперницы и ее новорожденного малыша

В Башкирии вынесли приговор женщине, которая заказала убийство любовницы мужа и ее младенца

Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жительниц республики, которые пытались организовать убийство 42-летней женщины и ее младенца.

Об этой истории «КП-Уфа» писала в 2018 году. 55-летняя женщина узнала, что у ее супруга есть роман на стороне и придумала, как «убрать» соперницу. Посоветовавшись со своей сестрой, она решила убить любовницу мужа и ее малолетнего ребенка. В августе 2018 года обвиняемые решили организовать темное дело. Киллера они нашли у общей знакомой – та предложила в качестве убийцы взять ее сына, которому они обещали 220 тысяч рублей.

Однако мужчина не стал исполнять убийство и обратился в полицию. Стражи порядка задержали злоумышленниц после передачи денег «киллеру». Свою вину они признали частично.

Суд назначил организатору преступления наказание в виде девяти лет лишения свободы, пособникам от 8 лет до 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы каждой на 1 год.