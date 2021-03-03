«Уфа» за 16 минут разгромила «Урал» и вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» 3 марта уверенно обыграл «Урал» в последнем матче 1/8 финала Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» и завершилась с разгромным счетом 3-0 в пользу хозяев. Все мячи были забиты в течение 16 минут.

Дубль в матче оформил Тимур Жамалетдинов: на 51-й минуте он замкнул передачу на дальнюю штангу от Остона Урунова, а на 67-й, воспользовавшись ошибкой защитника, с угла штрафной площади перекинул вратаря гостей. Еще одним голом – на 63-й минуте – отметился Комнен Андрич. Он реализовал пенальти, назначенный после игры рукой Игоря Калинина. Сербский нападающий пробил чуть левее центра, в то время как голкипер бросился вправо.

Помимо «Уфы», в четвертьфинал Кубка России вышли «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Ахмат», «Крылья Советов». Жеребьевка следующей стадии турнира состоится уже сегодня.