Спикер Горсовета Уфы заявил, что жилищное хозяйство районов города находится на грани банкротства

Председатель Горсовета подвел итоги работы 4-го созыва

Сегодня, 3 марта, в Горсовете Уфы выступил его председатель Валерий Трофимов. Он зачитал доклад, в котором подвел итоги четырехлетней работы депутатского корпуса 4-го созыва. Наибольшую тревогу у него вызвало финансовое состояние управлений жилищного хозяйства районов города. По его словам, они находятся на грани банкротства.

– В каждый из предшествующих годов мы обостряли необходимость действий, предлагали пути финансового выздоровления – нас не слушали. Могу сказать, что сегодня финансовое положение УЖХ районов не просто тревожное. Вы все здесь руководители, все прекрасно понимаете: при обороте в 1 млрд [рублей] в год иметь 850 млн дебиторской задолженности – это фактически банкротство, – констатировал председатель уфимского Горсовета.

Трофимов также сообщил, что депутаты 4-го созыва с сентября 2016 по декабрь 2020 года провели 73 заседания, рассмотрели 871 вопрос и приняли 863 решения.