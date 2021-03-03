В башкирском селе открыли заправку для четырех электромобилей

фото: Римма Бойцова // фейсбук

В башкирском селе Бижбуляке местный предприниматель открыл заправочную станцию для электромобилей. Сейчас в населенном пункте заправку используют только четыре жителя. Об этом в своих соцсетях рассказала председатель Госкомитета республики по предпринимательству Римма Бойцова.

– Не центр инновационных технологий, но именно здесь, вторыми, после Нефтекамска, открыта заправочная станция по зарядке электромобилей! Предприниматель Рим Гедельшин успешно воспользовался выданной субсидией и открыл для села такую уникальную площадку, – написала чиновница.

Жители Бижбуляка в соцсетях одобрили идею бизнесмена. Они отметили, что «это вовсе не прихоть», а «веяние времени».