Житель Башкирии скалкой избил пенсионера за отказ дать 100 рублей

На допросе в полиции налетчик дал признательные показания

В башкирской деревне Конаревка местный житель избил пенсионера, который отказался давать ему 100 рублей. Об этом сообщило республиканское МВД.

Инцидент произошел 28 февраля. В полицию обратился сын пострадавшего мужчины. Он сообщил, что в дом его 57-летнего отца, разбив окно на кухне, ворвался пьяный сосед, который стал требовать 100 рублей. Получив отказ, дебошир начал избивать несчастного пожилого человека скалкой.

– Пенсионер, дабы защититься от нападавшего, предложил отдать ему интересующую сумму. Но грабитель решил отобрать у пенсионера все сбережения, то есть 7000 рублей. Схватив заодно телефон пострадавшего, мужчина скрылся. Пожилой мужчина не смог вовремя обратиться в правоохранительные органы, поэтому дожидался приезда сына, – рассказали в МВД.

Оперативники задержали налетчика в доме его родственницы. У мужчины изъяли все отобранное и увезли в отдел полиции. Там подозреваемый дал признательные показания. Сейчас 35-летний сельчанин проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном проникновении в чужое жилище.