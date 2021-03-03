Башкирия запланировала концерт, парад и «Бессмертный полк» в День Победы

В Башкирии "Бессмертный полк" значится в перечне мероприятий на 9 мая Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о праздновании Дня Победы в 2021 году. Документ был опубликован 3 марта на портале правовой информации.

Согласно плану мероприятий, в республике пройдут концерт, парад и «Бессмертный полк». Праздничный концерт в ГКЗ «Башкортостан» состоится 7 мая. Первое событие 9 мая – это церемония возложения цветов и венков в уфимском парке Победы. После этого в столице запланирован парад военнослужащих и «статический показ военной техники и ретроавтомобилей».

Власти также намерены провести патриотическую акцию «Бессмертный полк». В прошлом году из-за пандемии коронавируса это мероприятие в связи с его массовостью было организовано в онлайн-формате. В актуальном распоряжении о праздновании Дня Победы Хабиров тоже упоминает COVID-19. В документе он рекомендует администрациям районов и городов организовать «чествование фронтовиков и тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны […] при строгом соблюдении правил поведения» – в соответствии с указом о режиме повышенной готовности в условиях пандемии.