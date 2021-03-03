В Башкирии число случаев коронавируса приблизилось к 29 тысячам

272 жителя республики проходят лечение от коронавируса в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии число случаев коронавируса с начала пандемии увеличилось до 28 992. За прошедшие сутки инфекцию выявили еще у 136 человек. Об этом 3 марта сообщил региональный оперштаб.

За день COVID-19 стал официальной причиной смерти для еще четырех жителей республики. Всего от инфекции скончались 284 человека.

Из почти 29 тысяч заболевших жителей республики 23,1 тысячи выздоровели, из них 119 выписались за последние 24 часа.

Официально активными носителями ковида в регионе сейчас являются 5 542 жителя: 272 лечатся в больницах, 5 270 переносят инфекцию в легкой форме, находясь дома.