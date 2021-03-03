Уфимец уехал нянчиться с внуками-двойняшками и попал в беду за тысячи километров от дома

Уфимец уехал в Англию нянчиться с внуками-двойняшками и попал в беду

58-летний Андрей Арутюнов из Уфы со своей супругой полетел к дочери в гости в Англию, чтобы понянчиться с внуками-двойняшками, которые недавно родились. Но долгожданная встреча обернулась неприятностями – в Англии у мужчины случился микроинфаркт, и он попал в больницу.

- Лечение ему оплатила страховая. После выписки врачи сказали беречь себя две недели, не летать. Мы подождали, купили билеты домой. На днях родители должны были вылететь домой, но у папы снова начались приступы, его опять госпитализировали, - рассказала «КП-Уфа» дочь Андрея Татьяна.

На этот раз страховка уже не покрывает расходы, и семье придется самостоятельно оплатить услуги клиники. Андрею должны сделать коронаграфию, а затем операцию.

- Точную сумму нам скажут после операции, но это примерно 1-2 млн рублей. Такую сумму мы не осилим, поэтому просим вас помочь: 50, 100 рублей, неважно. Сейчас любая сумма важна, - написала Татьяна в социальных сетях.

Помочь можно переводом средств на карту Сбербанка: 4276 0600 7400 2869 Или Tinkoff: 5536 9138 5188 5432

Получатель – Татьяна Андреевна Арутюнова.