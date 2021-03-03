Кофе-пауза в Башкирии за год стала дешевле на 3,6%

Индекс перекуса, включающего кофе и шоколад, рассчитали в республиканском подразделении Банка России. Сравнивались цены за январь текущего года и первый месяц 2020-го.

Натуральный кофе, в зернах и молотый, за год подешевел на 4,4%, шоколад – на 3,5%.

- В расчет мы брали две чашки кофе – по 6 граммов продукта на каждую и плитку шоколада весом 100 граммов. В итоге индекс кофе-паузы в целом составил минус 3,6%. Уменьшение стоимости кофе и шоколада связано с постепенным снижением биржевых цен на кофе и какао-бобы после роста в 2020 году, обусловленного вводом коронавирусных ограничений и нехваткой рабочих на плантациях, – пояснил эксперт Отделения – Национального банка по Башкирии Вадим Печников.

В целом продовольственная инфляция в Башкирии в январе ускорилась до 7,7%. Такая картина характерна для России в целом. При этом непродовольственная инфляция в республике сохранилась на уровне декабря прошлого года – 4,2%, а в сфере услуг даже замедлилась – до 2,9%.