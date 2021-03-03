В Башкирии 18-летний водитель попал в аварию с двумя грузовиками. До этого он успел нарушить ПДД 54 раза

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии на трассе в ДТП попали легковушка и два грузовика, пострадали три человека. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.

Авария произошла вечером 3 марта в Аургазинском районе на 70 километре автодороги Уфа-Оренбург. Как рассказали в ГИБДД, водитель 18-ти лет за рулём Nissan Almera «в условиях метели и сильного снегопада» совершил столкновение с попутной фурой Skania. После удара легковушка врезалась в грузовой фургон «ГАЗ Next».

В ДТП пострадали три человека - все пассажиры Nissan: уфимцы 25 и 26 лет и 24-летняя девушка. Их доставили в ближайшую больницу.

- Водитель легкового авто, несмотря на небольшой стаж вождения, за последний год уже привлекался к административной ответственности 54 раза, - отметили в дорожной полиции.

Сейчас по факту происшествия проводится разбирательство.