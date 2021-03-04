Гузель Уразова поделилась откровенным спустя две недели после родов

Гузель Уразова написала откровенный пост спустя две недели после родов

В минувшие выходные Гузель Уразова спустя две недели после родов опубликовала откровенный пост в своем Инстаграм.

- Нам сегодня две недели, а я до сих пор не могу поверить, что я стала мамой в четвертый раз. Не могу от нее отойти, хочется все время слышать ее дыхание, улыбаться, разговаривать, и носить все время на руках. Насколько это бесценные минуты. Эллари Камилла и Самир уже выросли, и все это так быстро забывается. А здесь все по-другому, не знаю, может, из-за того, что она у меня самая младшая в семье. Спасибо Аллаху за это счастье. Пусть дети будут здоровы и счастливы, - сказала Гузель.

В комментариях еще в очередной раз поддержали подписчики и пожелали девочке вырасти счастливой и здоровой.

Напомним, татаро-башкирская певица родила четвертого ребенка 14 февраля 2021 года. Новорожденную малышку назвали Арианой. Рожала Уразова в Казани.