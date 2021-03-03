Коечный фонд для больных коронавирусом в Башкирии сократился до 18%

На пике второй волны эпидемии в регионе было 6,5 тысяч коек для больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии свободный коечный фонд для лечения больных коронавирусом составляет 18%. Нормативный показатель при этом не должен быть ниже 50%. Как пояснил министр здравоохранения республики, сейчас в регионе свободно 2,3 тысячи коек для зараженных COVID-19. Сокращение мест для инфицированных связано с переходом больниц на работу в обычном режиме.

– Продолжается снижение коечного фонда наших инфекционных госпиталей, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. У нас уменьшилось число коек до 2,3 тысячи. Максимальное число коек у нас было более 6,5 тысячи – в пике второй волны эпидемии, – сообщил чиновник на тематическом брифинге.

По последним данным министерства здравоохранения Башкирии, на данный момент на госпитализации в с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 267 жителей региона. Еще 5262 лечатся амбулаторно.