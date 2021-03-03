В Уфе из-за коммунальной аварии около 20 тысяч жителей Демского района остались без воды

фото: Елена Прочаковская // vk.com

Вчера, 2 марта, в Демском районе Уфы при строительстве дороги был поврежден водопровод, из-за чего у жителей стала пропадать холодная вода. Сама авария случилась еще в 15:00, а решить проблему удалось только спустя 12 часов – к 3:00. К месту происшествия ночью выезжал мэр города Сергей Греков. Он прокомментировал ситуацию в своих соцсетях, отметив, что городские службы сработали не согласованно.

– Такое иногда случается. Не должно быть, но случается. И мы обязательно разберёмся в её причинах и постараемся их искоренить. Я уже дал распоряжения проанализировать ситуацию и предпринять необходимые меры. Дело в другом. […] Во-первых, сроки, долго. Во-вторых, нет чёткого взаимодействия между городскими структурами. "Водоканал" упорно искал способ решить проблему, а Демский район в это время на месте аварии пытался ускорить процесс и хоть что-то объяснить жителям. Казалось бы, чего уж проще, вовремя обмениваться актуальной информацией. Ан нет, объединить всех удалось ближе к утру, – написал градоначальник.

Сегодня он собирается провести совещание и разобраться, «кто что не так сделал».

Тем временем начальник управление главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что коммунальная авария оставила без холодной воды «тысяч 20 людей в 150 многоквартирных домов».

Сейчас место аварии локализовано. Параметры холодного водоснабжения, как передает мэрия, «полностью восстановлены». Еще под утро вода появилась на нижних этажах домов и сейчас поднимается до верхних.