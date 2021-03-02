«Они подарили нам массу волшебных моментов»: Радий Хабиров написал трогательный пост о хоккеистах

лава отметил, что даже плотный график не мешает ему следить за выступлением команды, и для него это семейная традиция.

Вечером 2 марта Радий Хабиров встретился с хоккеистами, «чтобы перед решающими боями в плей-офф сказать им слова поддержки». Глава отметил, что даже плотный график не мешает ему следить за выступлением команды, и для него это семейная традиция.

- Мой сын Фарит, кажется, что уже без хоккея не может совсем - просится на каждый матч, - признался Хабиров.

Глава выразил благодарность тренеру и тренерскому штабу, что им удалось собрать настоящую команду.

- Хочу сказать спасибо хоккеистам. Они подарили нам массу волшебных моментов и ярких впечатлений. Чего только стоит нынешняя серия из девяти побед. Наши ребята даже в самых трудных ситуациях показывали железный несгибаемый характер. Все они – настоящие башкирские джигиты и показывают пример нашей молодежи, - высказался руководитель региона.

Чиновник признался, что из-за пандемии год выдался сложным, и были проблемы с финансированием, но власти их решили. Хабиров обещал, что в Ишимбайском районе скоро достроят ледовый дворец, в следующем году достроится большой проект в Октябрьском, летом начнется строительство в Баймаке.

- Завтра хоккеистам нашего клуба снова выходить на лед. Будем болеть всей республикой. Ведь все наши жители мечтают, чтобы Башкортостан снова завоевал Кубок Гагарина! – подытожил Хабиров.