33-летний житель Стерлитамака забил любовницу и товарища табуретом из-за ревности

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

33-летний житель Стерлитамака подозревается в двойном убийстве на почве ревности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как сообщили в следкоме, в ночь с 27 на 28 февраля мужчина вместе со своей 40-летней сожительницей пришел в гости к своему 62-летнему товарищу.

Втроем они распивали алкоголь, в какой-то момент подозреваемый приревновал свою даму сердца к пенсионеру и разозлился. Злоумышленник нанес ему и сожительнице множественные удары руками, ногами, а также табуретом по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Совершив двойное преступление, он лег спать, утром обнаружил тела и вызвал полицию. Когда стражи порядка приехали, он во всем признался.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению.