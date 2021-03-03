Под Уфой мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю девочку

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы застали подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения

В одном из сел Уфимского района Башкирии 57-летний мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. Инцидент произошел 26 февраля, сообщило со ссылкой на собственный источник издание UfacityNews.ru.

В злополучный день школьница находилась в доме у своего обидчика, который на протяжении двух часов – с шести до восьми вечера – домогался ее. Полицейским стало известно об этом случае благодаря заявлению местного жителя.

Следственно-оперативная группа, прибывшая к месту преступления, застала предполагаемого педофила пьяным. Его сразу же доставили в полицейских участок, где он во всем сознался. После этого против него возбудили уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней».