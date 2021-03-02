Уфа погрязла в 10-балльных пробках из-за снегопада

Хуже всего ситуация на развязке Заки Валиди и «салаватки» - на карте участок дороги окрашен в бордовый цвет.

Март решил не церемониться и напоследок завалить столицу Башкирии снегом. В условиях снегопада вечером 1 марта Уфа погрязла в 10-балльных пробках.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на некоторых участках дорог машины едут со скоростью не более 10 км/ч.

Особо затрудненные улицы: Цюрупы, Кирова, Революционная, проспект Октября, проспект Салавата Юлаева, Большая Гражданская, Бабушкина, Бессонова, 50 лет СССР.

В северной части Уфы дороги относительно свободные для час-пика – немного затруднено движение на Трамвайной, Уфимском шоссе, Индустриальном шоссе, Интернациональной и Вологодской.

Хуже всего ситуация на развязке Заки Валиди и «салаватки» - на карте участок дороги окрашен в бордовый цвет.