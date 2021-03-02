В Уфе в 2021 году начнется строительство транспортного коридора из нескольких улиц

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В Уфе в 2021 году начнется строительство транспортного коридора из четырех улиц – Айской, Высотной, Академика Ураксина и Рабкоров, – которые соединят центр столицы с микрорайоном Зеленая роща. Проект анонсировал глава республики Радий Хабиров. Он назвал планируемую городскую артерию «дорогой жизни». По его словам, на ней «будет экономиться время и нервы жителей».

– Начинаться трасса будет в створе улицы Айской от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева, продолжится - реконструкцией улиц Рабкоров, Высотной, Академика Ураксина. Закончим уже в следующем году, – написал руководитель региона в своих соцсетях.

В текущем году начнется реконструкция улицы Рабкоров и проектирование километрового участка Айской от проспекта Салавата Юлаева до Менделеева. В 2022 году дорожники начнут работу на улицах Высотной и Академика Ураксина.