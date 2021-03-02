В Уфе 9-летняя девочка упала в открытый колодец

фото: УГЗ

Сегодня днем, 2 марта, рядом с домом по улице Касимовской 9-летняя девочка упала в открытый колодец. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Первыми на помощь ребенку пришли участковый и 31-летний чиновник из администрации Калининского района Игорь Самигуллин. Он работает ведущим специалистом отдела по работе с отдаленными территориями. Мужчина спустился на 6-метровую глубину колодца, усадил школьницу на плечи и поднялся с ней на поверхность. Вместе с полицейским он передал девочку бригаде медиков.

– Видимых травм 9-летняя девочка не получила. О происшествии стало известно от ее младших братьев, с которыми она гуляла: сразу же после падения они прибежали домой и рассказали о случившемся маме, которая и сообщила в экстренные службы, – добавили в УГЗ.

Сейчас уполномоченные органы выясняют, кто отвечает за колодец. Пока опасный участок огражден.