Статистики подсчитали, сколько в Башкирии женщин приходится на тысячу мужчин

В Башкирии на долю женщин приходится 53,1% населения Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на 1 тысячу мужчин приходится 1 133 женщины. На начало 2020 года в республике проживало 2,1 млн женщин – это 53,1% всего населения республики. Об этом в своем исследовании к Международному женскому дню сообщил Башстат.

Аналитики отметили, что в республике последнее время рождается больше мальчиков, чем девочек – «примерно 105-106 на 100». Выравнивание численности мужчин и женщин в регионе наступает в 20 годам.

– В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше. Среди лиц старше трудоспособного возраста на 1000 мужчин приходится 2225 женщин, – рассказали специалисты.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году для женщин составила 78 лет, а для мужчин – 67,3 года. При этом на долю женщин приходится почти половина трудовых ресурсов – 47%.