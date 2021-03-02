В МЧС предупредили, что в ближайшие сутки метель и сильный ветер в Башкирии сохранятся

Коммунальщикам приходится работать в усиленном режиме - на республику обрушился продолжительный снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС Башкирии предупредило, что метель и сильный ветер, поднявшиеся накануне по всей республике, сохранятся и в ближайшие сутки – со 2 на 3 марта.

Юго-западный ветер грядущей ночью усилится до 15-20 метров в секунду. Днем он немного поутихнет – до 8-13 метров в секунду. На дорогах одновременно с этим возникнут гололедица, снежные заносы и накат. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, днем 0,-5°.

Спасатели также отметили, что на отдельных участках автодорог снег ухудшит видимость до 500-1000 метров.