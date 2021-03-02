Правительство Башкирии утвердило ограничения движения машин на весну и лето 2021 года

Весной ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 марта, правительство Башкирии утвердило временные ограничения движения машин по дорогам общего пользования на весну и лето 2021 года.

Как отметили в пресс-службе правительства республики, в весенний период ограничение вводится с 1 по 30 апреля. Это необходимо «для нормального технического состояния дорог в период их максимального переувлажнения».

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:

– автобусы для перевозки пассажиров;

– машины для перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, кормов для животных и птиц и почты, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧП и различного вида отходов;

– сельскохозяйственную технику;

– транспортировку техники и материалов для ремонта дорог;

– транспорт федеральных органов власти.

В летний период – с 1 июня по 31 августа – ограничение будут действовать также для машин, перевозящих тяжеловесный груз. Речь идет только о тех случаях, когда температура воздуха превышает 32°C. Причина запрета та же – сохранение целостности дорожного покрытия. Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки, транспортировку дорожной техники и грузов для ликвидации ЧП.

Отметим, что федеральных трасс введенные правительством запреты не касаются.