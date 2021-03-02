В Уфе за секс-насилие против несовершеннолетних воспитанниц интерната будут судить охранника

кадр сюжета "ГТРК-Башкортостан"

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение против 58-летнего сотрудника частной охранной организации. Его будут судить за «насильственные действия сексуального характера» в отношении двух девочек 13 и 14 лет, которые воспитывались в коррекционной школе-интернате. Мужчина растлевал их, работая в социальном учреждении сторожем.

– В сентябре 2020 года обвиняемый, находясь на посту охраны в Уфимской коррекционной школе – интернате № 28 для слепых и слабовидящих детей, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двоих [...] девочек и предложил уединиться с ним в школьной раздевалке, – озвучили версию следствия в республиканской прокуратуре.

Мужчина сознался в содеянном. В ближайшее время уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Уфы.

Напомним, интернат, где обвиняемый домогался школьниц, ранее уже попадал в криминальные сводки. В 2015 году посторонний мужчина пробрался в спальню соцучреждения и надругался там над девочкой инвалидом.