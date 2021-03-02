Министр здравоохранения Башкирии анонсировал поставку новой вакцины от COVID-19

Новая вакцина поступит в регион в конце марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава башкирского министерства здравоохранения Максим Забелин анонсировал поставку в регион новой вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона». Ее произвел институт «Вектор».

– В настоящий момент проведены полностью все клинические испытания по данной вакцине. Подтверждена ее безопасность и эффективность. В гражданский оборот она поступит в марте месяце. К нам первая партия планируется к поступлению во второй половине марта этого года, – сообщил чиновник во время брифинга, посвященного COVID-19.

Он добавил, что новым препаратом «будут вакцинироваться все категории и контингенты граждан в возрасте от 18 лет и старше».

Напомним, сейчас Башкирия получает вакцину под названием «Спутник V». За все время в республику поступило 122,5 тысячи доз этой прививки. Первым компонентом вакцинировано почти 89 тысяч человек, вторым – 29 тысяч.