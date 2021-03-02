По поручению мэра Уфы в городских школах появятся новые уроки

Образовательная программа разработана для всех классов школ Фото: Евгения ГУСЕВА

В уфимских детсадах и школах по поручению мэра Сергея Грекова появятся новые уроки. Занятия будут посвящены энергоэффективности и раздельному сбору мусора. Власти башкирской столицы хотят сформировать у детей «экологическое мировоззрение и культуру».

– Управлением образования разработана программа «Уфа в стиле эко». Она включает в себя занятия и уроки в рамках классных часов и внеурочной деятельности, а также тематических «суббот» и интегрированных уроков, – рассказала на оперативке в мэрии начальник управления образования города Елена Хаффазова – она курировала создание программы эко-уроков.

Занятия с презентациями и дидактическими материалами разработаны для всех классов школ. Уроки рассчитаны на учебный год, проводить их будут ежемесячно.