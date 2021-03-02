«Плачет, зовет ее»: в Башкирии при странных обстоятельствах пропала 22-летняя молодая мать

Дома Дарью ждет супруг и трехлетний ребенок, который плачет и зовет ее вернуться.

В Белорецке при странных обстоятельствах пропала 22-летняя Дарья Васильева. Как рассказал «КП-Уфа» ее супруг Владислав, молодая мать ушла из дома в пятницу 26 февраля, никому ничего не сказав.

- У нее бывало такое, что она пропадала. Но дня через три возвращалась. А тут ее нет уже пять дней, - говорит Владислав. – Телефона у нее нет, всех друзей обошли, обзвонили, ни у кого нет. В последний раз ее видели возле первой школы.

Дома Дарью ждет супруг и трехлетний ребенок, который плачет и зовет ее вернуться.

Мужчина отметил, что сегодня подал заявление о пропаже в полицию.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть по телефону 02.