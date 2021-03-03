Уфимца, полгода прожившего с трупом брата, следователи отпустили домой

Сам Алексей до сих пор не может осознать, что его брата уже долгое время вообще нет в живых

В минувшие выходные стало известно о шокирующем случае, произошедшем в Орджоникидзевском районе Уфы. Там в одной из квартир было найдено полуразложившееся и мумифицированное тело 53-летнего мужчины, которое пролежало в закрытой комнате несколько месяцев. Самое удивительное, что все это время вместе с покойным в одной квартире жил его старший брат. Алексей Брагин рассказывает, что был уверен, что брат уехал на заработки на север. Комната была заперта изнутри, поэтому он и не заходил туда, а запаха разложения и вовсе не чувствовал, потому что дома живут кошки и собаки.

После обнаружения трупа самого Алексея Брагина, а также еще одного молодого человека, который и нашел тело, отвезли на допрос к следователям. Однако долго в отделении мужчина не пробыл, и уже на следующий день его отпустили домой. По словам соседей, Алексей, который страдает психическим заболеванием и часто выпивает, сейчас редко выходит из квартиры, потому что напуган и не до конца понимает, как он дальше будет жить.

Также отметим, что по тело умершего было направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти, но по предварительным данным Павел Брагин умер своей смертью.