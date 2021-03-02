Сотрудник уфимской колонии пытался пронести заключенному наркотики и получил 8 лет «строгача»

Бывшего сотрудника тюрьмы судили по двум статьям

Кировский районный суд приговорил бывшего сотрудника уфимской 13-й колонии к восьми годам тюрьмы. Экс-начальник отряда отдела по воспитательной работе пытался пронести заключенному несколько видов наркотиков. 38-летнего мужчину судили по двум статьям – покушение на сбыт наркотических средств и превышение должностных полномочий.

На заседании было доказано, что подсудимый в апреле 2020 года купил растительные и синтетические наркотики, чтобы продать их заключенному. Когда он пытался пронести запрещенные вещества на территорию колонии, его задержала служба собственной безопасности.

На следствии и в суде мужчина не признал себя виновным. Суд назначил ему 8 лет и 2 месяцев заключения в колонии строгого режима и лишил его права работать в госслужбе сроком на 5 лет.