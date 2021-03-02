На благоустройство 17 дворов Уфа потратит более 300 млн рублей

Власти города планируют привести в порядок 17 дворов

В 2021 году в Уфе по республиканской программе «Башкирские дворики» планируется благоустроить 17 дворовых территорий, включающие 78 жилых домов. На это будет потрачено 303,1 млн рублей: 285 млн - средства бюджета республики, 14,3 млн – городской казны и 2,85 млн – деньги населения. Об этом 2 марта на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

– В текущем году из-за коронавирусной инфекции объем финансирования существенно сокращен. Например, в 2020 году общий объем финансирования составлял 599 миллионов (на 34 двора – прим. авт.), – отметил чиновник.

Министерство ЖКХ Башкирии должно заключить контракты на выполнение благоустройства до 31 марта. С 1 апреля подрядчики должны приступить к работе, а до 31 августа – завершить ее.