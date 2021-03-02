Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 280 человек

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5 529 жителей республики, 267 из них находятся на госпитализации

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 280 человек, трое из них умерли за прошедшие сутки. Об этом 2 марта сообщил региональный оперштаб.

Всего в республике на данный момент зарегистрировано 28 856 случаев COVID-19. За день инфекцию выявили у 137 жителей. Выздоровело при этом 23 047 пациентов. Суточный прирост выписанных после лечения составил 40 человек.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5 529 жителей республики, 267 из них находятся на госпитализации, 5 262 переносят инфекцию в легкой форме у себя дома.