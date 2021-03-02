Роспотребнадзор зарегистрировал в Уфе снижение заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией

Число случаев ОРВИ уменьшилось на 10% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе зафиксировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничной пневмонией. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщила замначальника башкирского Роспотребнадзора Галина Пермина.

– По итогам прошлой недели зарегистрировано снижение по ОРВИ на 10,2%, а по внебольничной пневмонии на 33,5%. При лабораторной диагностике больных вирус гриппа не выявляется, – рассказал специалист в своем докладе.

По словам Перминой, за все время в Уфе был зарегистрирован 9221 случай коронавируса, 87 из них – за последние сутки. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 88,7 случая.