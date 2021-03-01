Молодой парень из Башкирии спас из пожара задыхающегося от дыма соседа

Фото: МЧС по РБ

Молодой парень из Башкирии, рискуя жизнью, спас из пожара своего пожилого соседа. Все произошло в минувшую субботу в Стерлитамаке. Как оказалось, в однокомнатной квартире на пятом этаже в многоэтажке на улице Артема в ванной комнате загорелся пластиковый экран. Дым быстро заполнил квартиру, а вскоре и весь подъезд затянуло удушливой гарью. 22-летний Акмаль Маликов также почувствовал запах дыма и поспешил выйти на улицу, но, проходя мимо двери пожилого соседа, живущего этажом ниже, услышал его мольбы о помощи, прерывающиеся приступами кашля. Парень попытался открыть входную дверь, но все было тщетно. Тогда он вернулся в свою квартиру и через противопожарный люк перебрался в задымленную квартиру соседа. 53-летний мужчина уже почти потерял сознание. Храбрый юноша практически на руках вытащил его из огня и дыма и вывел на улицу, тем самым спас ему жизнь.

- Мы будем ходатайствовать о награждение Акмаля Маликова за проявленные мужество и отвагу, проявленные при спасении человека, - заверили в МЧС по Башкирии.