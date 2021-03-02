Хабиров поручил «строем детей водить» на понравившийся ему спектакль

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Глава Башкирии Радий Хабиров поставил перед подчиненными необычную задачу – показать школьникам спектакль, на который он сходил вместе со своей семьей. Соответствующее поручение руководитель региона дал 1 марта, во время оперативного совещания в правительстве.

– Мне 23 февраля удалось с семьей посмотреть спектакль «Потомки Салавата не отступят!». Я никогда не претендовал, что я там большой знаток киноискусства или театрального искусства. Но я что-то понимаю в воспитании детей. Поэтому я поручаю, Айбулат Вакилович [Хажин, министр образования Башкирии], вам, прямо строем детей водите на этот спектакль. Чтобы они не ерунду всякую смотрели, что им там голову морочат, а вот посмотрели, поплакали посидели, – сказал Хабиров. – Поэтому договоритесь, пожалуйста, с труппой театра. Может, пусть даже в большие наши города выедет.

Спектакль «Потомки Салавата не отступят!» Зухры Буракаевой посвящен судьбе генерала Минигали Шаймуратова, который командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией в Великой Отечественной войне. Постановку играют в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури.