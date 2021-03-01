В Уфе пассажирский автобус спровоцировал аварию, в которой пострадали двое

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня днем в Оржоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и двух автомобилей. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, около 4 часов дня на улице Ульяновых 27-летний водитель «НЕФАЗа», следовавшего по маршруту №51, не учел безопасную дистанцию и врезался во впереди стоящий «Рено Сандеро», который притормозил на запрещающий сигнал светофора. От удара иномарка влетела во впереди стоящие ВАЗ-2114 и микроавтобус «Пежо Боксер», в котором, к счастью, не было пассажиров. В итоге травмы получили два человека, которые обратились за медицинской помощью.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы, - уточнили в дорожном ведомстве.