Уфимец похитил свою бывшую жену, не желая делиться с ней квартирой

Похититель задержан и отправлен под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе 37-летний мужчина похитил свою бывшую жену и, угрожая ей расправой, требовал отказаться от раздела квартиры.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, рано утром 26 февраля мужчина подкараулил свою экс-супругу возле ее автомобиля, когда та собиралась ехать на работу, после чего, пригрозив, заставил ее сесть на пассажирское сиденье и увез на базу отдыха в Мелеузовский район. Там он запер женщину в номере и пообещал выпустить только после того, как она откажется от раздела совместно нажитой в браке квартиры.

К счастью, нашлись свидетели, которые видели, как пропавшую женщину силой заталкивает в машину неизвестный, и сообщили об этом в полицию. Опросив родных и друзей женщины, правоохранители быстро вычислили личность подозреваемого, нашли его по горячим следам и освободили пленницу.

- Подозреваемый задержан. С ним проведены первоначальные следственные действия, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи вместе с оперативниками продолжают сбор доказательной базы, - уточнили в Следкоме.