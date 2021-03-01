В Башкирии загорелся скандально известный клуб

Фото: МЧС по РБ

Сегодня в третьем часу дня в Стерлитамаке загорелось здание ночного клуба, скандально прославившегося после того, как там проводились вечерники во время антиковидной самоизоляции.

Как уточнили в региональном МЧС, возгорание предварительно началось под кровлей на мансардном этаже. К прибытию пожарных из-под крыши валил густой дым. На месте пожара работают 2 звена газодымозащитной службы, 13 человек и 5 единиц спецтехники. К счастью, погибших и пострадавших нет: восемь сотрудников заведения успели сразу же самостоятельно эвакуироваться.

Напомним, что скандал с ночным клубом прогремел в конце апреля, когда в республике действовали строгие ограничения из-за ковида и все развлекательные массовые мероприятия были строго запрещены. Однако организаторов этот запрет нисколько не смутил, вечеринка состоялась, а после в клуб заявились полицейские, и на некоторое время заведение пришлось закрыть.