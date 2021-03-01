У некоторых уфимцев февральские счета за отопление будут выше, чем в прошлом месяце

Некоторых уфимцев ждут высокие счета за тепло по итогам февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей некоторых домов Уфы февральские счеты за отопление будут выше, чем в прошлом месяце. Об этом предупредили в «Уфимских инженерных сетях» [МУП «УИС»].

Как отметили в ресурсоснабжающей организации, платежи могут вырасти по причине сильных ветров и мороза в феврале, из-за которых «для поддержания комфортной температуры в домах требовалось больше тепла».

– Но одна из главных причин [роста платежей за тепло] – это отсутствие регулировки внутридомовой системы. Напомним, что проводить своевременную и корректную регулировку оборудования в домах, следить за правильным распределением тепла внутри дома должны управляющие компании, – отметили в «УИС».

В организации добавили, что в тех домах, где оборудование внутридомовой системы было скорректировано, потребление тепла в феврале снизилось от 4 до 10%. «Например, в январе в доме по улице Левитана, 5 потребление тепла было 153,9 Гкал, а в феврале - 122,9 Гкал, по Гафури, 11 в январе – 211,2 Гкал, в феврале – 185,7 Гкал», пояснили в компании.

В «УИС» уфимцам посоветовали своевременно сообщать в управляющие компании как о повышенной, так и о пониженной температуре в квартирах. Это поможет сделать перерасчет и выполнить наладку оборудования.