Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

У некоторых уфимцев февральские счета за отопление будут выше, чем в прошлом месяце

В ресурсоснабжающей организации пояснили, почему так получается
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Некоторых уфимцев ждут высокие счета за тепло по итогам февраля

Некоторых уфимцев ждут высокие счета за тепло по итогам февраля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей некоторых домов Уфы февральские счеты за отопление будут выше, чем в прошлом месяце. Об этом предупредили в «Уфимских инженерных сетях» [МУП «УИС»].

Как отметили в ресурсоснабжающей организации, платежи могут вырасти по причине сильных ветров и мороза в феврале, из-за которых «для поддержания комфортной температуры в домах требовалось больше тепла».

– Но одна из главных причин [роста платежей за тепло] – это отсутствие регулировки внутридомовой системы. Напомним, что проводить своевременную и корректную регулировку оборудования в домах, следить за правильным распределением тепла внутри дома должны управляющие компании, – отметили в «УИС».

В организации добавили, что в тех домах, где оборудование внутридомовой системы было скорректировано, потребление тепла в феврале снизилось от 4 до 10%. «Например, в январе в доме по улице Левитана, 5 потребление тепла было 153,9 Гкал, а в феврале - 122,9 Гкал, по Гафури, 11 в январе – 211,2 Гкал, в феврале – 185,7 Гкал», пояснили в компании.

В «УИС» уфимцам посоветовали своевременно сообщать в управляющие компании как о повышенной, так и о пониженной температуре в квартирах. Это поможет сделать перерасчет и выполнить наладку оборудования.