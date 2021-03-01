МЧС предупредило жителей Башкирии о метели и сильном ветре

фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. В ближайшие сутки, с 1 на 2 марта, в регионе прогнозируется метель и сильный ветер.

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются днем 2 марта. Местами по республике южный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Одновременно с этим в регионе выпадет снег, из-за которого видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и менее. Ситуацию усугубят снежные накаты, заносы и гололедица.

В целом в Башкирии завтра, 2 марта, будет облачно. Температура воздуха ночью составит -18,-23° (при прояснениях до -28°), днем -8,-13°.