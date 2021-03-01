Жительница Башкирии погибла за рулем «Ларгуса», протаранив автогрейдер

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 1 марта, в Баймакском районе Башкирии при столкновении «Лады Ларгус» и автогрейдера погибла женщина. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.

Авария с летальным исходом произошла около десяти часов утра на 110 километре трассы Магнитогорск-Ира. За рулем отечественного авто находилась 40-летняя жительница Зилаирского района. Во время движения по дороге она протаранила стоявший справа автогрейдер, в котором сидел 53-летний местный житель.

Часть спецмашины буквально пробила лобовое стекло «Ларгуса» – удар пришелся прямо на водительское место. Находившаяся в салоне женщина погибла сразу же. Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах инцидента.