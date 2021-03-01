«Живем дальше!»: Марзаев прокомментировал свою отставку с поста министра транспорта Башкирии

фото: фейсбук Алана Марзаева

Алан Марзаев прокомментировал свой уход с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Уже экс-глава ведомства написал пост в фейсбуке. Он поблагодарил руководителя региона Радия Хабирова «за предоставленную возможность поработать во блага республики».

– Не знаю, много или мало я успел сделать за 11 месяцев работы в этой должности вместе с коллективом - это вам судить, но, видит Бог, мы работали на максимуме своих сил и возможностей! А если не оправдал чьих-либо надежд, то уж простите великодушно! Всем ещё раз огромное спасибо и всех благ земных! Живем дальше! – написал бывший министр.

Напомним, об отставке чиновника сегодня на оперативном совещании объявил глава республики Радий Хабиров. На том же заседании руководитель региона сообщил о еще нескольких кадровых решениях, часть из которых напрямую касается топ-чиновников. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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