Эксперты назвали самые популярные марки кроссоверов в Башкирии в 2021 году

В рейтинг вошли только новые автомобили

Эксперты рассказали, какие марки кроссоверов жители Башкирии чаще всего покупали в январе 2021 года. Данные рейтинга «Автостата Инфо» представило издание UfacityNews.ru. В список вошли только новые автомобили.

Первое место по популярности занял южнокореец Hyundai Creta. За первый месяц текущего года этот автомобиль купил 171 житель республики. На втором месте расположилась французская иномарка Renault Duster – она участвовала в 125 сделках. Тройку лидеров замыкает Lada 2121 Niva отечественного производства, которую себе прикупили 111 автолюбителей.

В топ-10 самых покупаемым в Башкирии кроссоверов также вошли Toyota RAV 4 (90 сделок), Lada 2123 Niva (62), Mazda CX-5 (62), Skoda Kodiaq (61) Chery Tiggo (59) Kia Sportage (56) и Volkswagen Tiguan (56).