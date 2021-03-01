В Башкирии экс-чиновника будут судить за махинации с землей на десятки миллионов рублей

По версии следствия, из-за действий чиновника муниципалитет потерял гектары земель Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Башкирии за превышение должностных полномочий и получение взятки будут судить 43-летнего экс-начальника комитета по управлению собственностью [КУС] Минземимущества по Иглинскому району. Его обвиняют в махинациях с землей на десятки миллионов рублей.

Бывшему чиновнику инкриминируют целую серию незаконных сделок, которые тот, по версии следствия, провернул в период с 2016 по 2018 годы.

В 2016 году бывший руководитель КУСа подписал мировое соглашение, в результате которого из муниципальной собственности в частные руки отошел участок площадью в 104,7 гектара. Его стоимость оценивается в 40 млн рублей.

В 2017 году дачному товариществу «Сосновый бор» благодаря неправомерным действиям госслужащего была передана земля площадью в 49,7 гектара и стоимостью в 15 млн рублей.

С октября 2017 года по август 2018 обвиняемый заключил от имени администрации района договоры аренды земель с ООО «Главспецстрой». Он незаконно согласовал фирме переуступку прав, из-за чего муниципалитет потерял 25 участков общей стоимостью 8,6 млн рублей.

В 2018 году чиновник получил 2,8 млн рублей за то, что незаконно заключил с местным жителем договор купли-продажи 9,6 гектара земли стоимостью 2,9 млн рублей.

Обвиняемый не признал вину ни по одному из эпизодов. Суд в обеспечительных целях наложил арест на принадлежащее ему нежилое помещение и долю в доме.