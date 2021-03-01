В Башкирии больше полугода не могут опознать человека, сумка с останками которого была обнаружена в садах

Вместе с останками также была обнаружена одежда

24 августа в садах на окраине башкирского города Стерлитамака была обнаружена сумка с останками человека. Мешок с уже скелетированными частями тела мужчины с одеждой подбросили к забору у дома пенсионерки. С тех пор прошло уже более полугода, однако личность погибшего так и не была установлена. Об этом 1 марта сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик».

фото: "Отклик"

Активисты опубликовали ориентировку с условным портретом умершего и попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о нем, сообщить в полицию. В «Отклике» уточнили, что останки неустановленного мужчины были найдены около садового товарищества «Василек». Предполагаемые приметы: возраст 40-50 лет, рост 165-170 см.