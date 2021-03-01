«Придумайте процедуры!» Хабиров потребовал прекратить еще одну стройку в Уфе

Радий Хабиров во время оперативного совещания потребовал от мэра Уфы и своих помощников прекратить строительство многоэтажного дома по улице Арамавирской.

В поле зрения Хабирова попал участок земли в Кировском районе столицы, на котором застройщик собрался возвести 27-этажный жилой дом. Первый замруководителя администрации главы республики Ринат Баширов в прямом эфире оперативного совещания правительства сообщил, что согласно документации на этом может быть построен жилой дом от 4 до 6 этажей. Это и вызвало такую бурную реакцию Хабирова.

- Было арестовано два человека, которые выдали разрешение на строительство. Согласно этим документам было выдано разрешение на строительство 27 этажей. А по закону положено 4-6. Останавливайте стройку! Сам я ее остановить не могу. Придумайте процедуры, – обратился Хабиров к мэру Уфы Грекову и премьеру Назарову.

Напомним, что ранее Радий Хабиров уже лично останавливал стройку многоэтажки на улице Шота Руставелли. После этого застройщик обратился а Арбитражный суд с требованием компенсировать убытки и упущенную выгоду - всего порядка 750 рублей.