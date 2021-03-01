Хабиров поручил увольнять директоров школ за некачественное питание

Хабиров предупредил: если в школе выявят три жалобы на питание - директор будет уволен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнением директорам школ, в которых некачественно кормят учащихся. Соответствующее предупреждение руководитель региона сделал после того как на оперативном совещании в местном правительстве заслушал доклад о жалобах родителей на еду в учебных заведениях.

В своих обращениях жители жалуются, что блюда подаются школьникам в холодном или «слипшемся» виде», а в отдельных случаях порции не соответствуют заявленному меню.

– Задачу кормить я поднимаю не по прихоти своей. Это государственная задача. Мы детей должны качественно кормить – на это выделены баснословные деньги, почти 2 миллиарда. […] Пусть администрация [главы республики] подключается и начинает вести реестр того, что происходит. Три факта – увольняйте директора. Найдем директоров, – сказал Хабиров.